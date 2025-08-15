SEGURETAT
Operació policial amb un detingut a Vallfogona de Balaguer
Agents de la Policia Nacional van portar a terme ahir al matí una operació a Vallfogona de Balaguer en què van participar més d’una desena d’efectius. Els policies van escorcollar una casa del passeig Sant Jordi, on van detenir almenys una persona, segons va poder constatar aquest diari.
El cos policial va eludir facilitar informació sobre aquesta actuació al ser sota secret de sumari i perquè ahir encara no estava tancada. L’operació va començar cap a les vuit del matí i es va prolongar durant gairebé tres hores. El gruix dels agents van arribar en dos furgons, mentre que d’altres, de paisà, anaven en cotxes.
Segons algunes fonts, la majoria venien des de Madrid. L’escorcoll i la detenció van tenir lloc en un habitatge d’un bloc de tres plantes situat als afores d’aquesta localitat de la Noguera.