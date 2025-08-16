SEGRE
Una avaria deixa sense llum mig poble en festes

L’ajuntament va utilitzar la xarxa d’energia solar municipal i grups electrògens per donar llum als bars. Es queixarà a Endesa

Els grups electrògens amb els quals es va poder proveir la població després del tall de llum. - O.N.

Una avaria registrada a primera hora de la tarda va deixar ahir sense llum més de cinc hores mitja població de Castelló de Farfanya, immersa en la seua festa major. La falta de subministrament va obligar l’ajuntament a allargar cables des del consistori, que es proveeix amb plaques solars, fins a la plaça. També va instal·lar grups electrògens per mantenir en funcionament les cambres frigorífiques dels bars. Aquesta situació va motivar un gran malestar i l’alcalde, Omar Noumri, va explicar que es va posar en contacte amb Endesa immediatament.

Noumri va assenyalar que, una vegada finalitzi la festa major, l’ajuntament presentarà una queixa formal per denunciar les carències del servei que ofereix la companyia a la comarca. L’alcalde va indicar que, igual que Castelló, altres pobles com Montgai, Albesa, la Sentiu o Tiurana “pateixen un deficient servei”. Noumri va afegir que es demanarà al consell que presenti un escrit de protesta avalat pels ajuntaments de la Noguera. Per la seua part, fonts d’Endesa van indicar que l’avaria en la línia de mitjana tensió va quedar solucionada cap a les 18.30 després de la reparació de tres grans fusibles.

