Més de cinc-centes persones i 25 parades en la setena FiraNit
Més de 500 persones van passar ahir per la VII FiraNit de Camarasa a partir de les 20.00 hores, quan va obrir el recinte fins a la matinada. La tempesta de la tarda no li va restar públic i el nucli antic es va anar omplint a mesura que començaven els actes. Els carrers es van omplir de parades i es van poder degustar tapes. El certamen nocturn està dedicat al comerç i la restauració local i al patrimoni històric i natural del municipi. Va comptar amb 25 parades, una dotzena d’empreses i ens locals.