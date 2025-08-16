El Molí de l’Esquerrà tindrà 1.400 m2 d’espais verds
La zona del pavelló permuta un solar amb el barri de la Miranda. La Generalitat avala el canvi i la nova comissaria dels Agents Rurals
El departament de Territori de la Generalitat ha donat llum verda a les modificacions urbanístiques que ha tramitat l’ajuntament de Balaguer per facilitar la construcció de la nova comissaria dels Agents Rurals a la capital de la Noguera, una operació de canvis de classificació de sòls que permetrà que el sector del Molí de l’Esquerrà guanyi una àrea verda de 1.455 m2.
La Comissió de Territori de Catalunya va donar el vistiplau en l’última sessió, celebrada uns dies, a la modificació de les normes subsidiàries de planejament de Balaguer en l’àmbit del pavelló del Molí, antigament catalogat com a UA3 (unitat d’actuació número 3), i que afecta la zona verda i una d’anterior d’equipaments.
A la pràctica, aquesta última es desplaça a la zona de la Mirada, al costat de la seu del consell comarcal de la Noguera, on es construirà la comissaria dels Agents Rurals. Les obres tindran un cost pressupostat de tres milions d’euros i la Generalitat ha tret a licitació la redacció del projecte. L’edifici tindrà una planta de 900 m2 i un aparcament de 425 m2 amb capacitat per a més d’una dotzena de vehicles.
Àrea d’equipament
Aquesta parcel·la estava qualificada com a zona verda i ara ha passat a estar classificada com a àrea d’equipament. El solar era utilitzat com a zona d’aparcament, la qual cosa obliga el consistori a buscar espai per habilitar les prop de quaranta places que deixaran d’estar disponibles.
Així mateix, la permuta immobiliària fa que el sector del Molí de l’Esquerrà deixi de disposar d’una parcel·la d’equipament de 1.455 m2 per passar a tenir-ne una de verda de la mateixa extensió que serà dedicada a acollir àrees enjardinades o d’arbratge.
“La nostra funció com a ajuntament consisteix a facilitar un projecte com la nova base dels Agents Rurals, i hem canviat la qualificació del sòl a la Miranda perquè sigui d’equipament i es pugui realitzar la inversió”, explica l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González.
“Busquem una zona d’equipament que no s’utilitzés com a tal ni estigués previst fer-ho per poder moure-la on s’instal·larà la comissaria dels Agents Rurals. És una reclassificació amb parcel·les municipals”, anota l’alcaldessa.