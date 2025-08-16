ART
Sonia Alins acoloreix la música
L’Auditori de Barcelona encarrega a l’artista lleidatana il·lustracions per a un programa escolar. Amb la Jove Orquestra Nacional i l’Institut del Teatre
Encara que mai es cansa de repetir que es dedica a tota mena d’il·lustracions, l’artista lleidatana Sonia Alins reconeix que amb el seu projecte Dones d’aigua “sembla que he trobat la tecla”. La gran repercussió internacional de les seues populars nadadores li ha reportat des de fa més d’una dècada desenes de premis, medalles i reconeixements, a banda d’exposicions i, sobretot, encàrrecs laborals. El més recent també li ha suposat un petit repte.
“Mai abans havia dibuixat instruments musicals amb tots els petits detalls, ha sigut divertit”, va explicar l’artista a SEGRE sobre el seu últim treball. L’Auditori de Barcelona li ha encarregat les il·lustracions per a un dels seus nous projectes educatius per a escolars de cara al pròxim curs.
Es tracta del programa Música en dansa, una proposta dels integrants de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), que posarà en diàleg la música –repassant grans clàssics com Stravinsky, Bernstein o Falla– amb l’art del moviment en col·laboració amb el Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre.
“Des de l’Auditori em van proposar il·lustrar la guia didàctica d’aquest projecte, a l’estil de Dones d’aigua, però amb músics tocant i també amb dansa popular i tradicional; volien dibuixos singulars i molt onírics”, va comentar l’artista lleidatana, que ha creat un conjunt de sis il·lustracions per al dossier escolar, dos de les quals poden veure’s al costat d’aquestes línies.
“La proposta atansa la música i la dansa a les noves generacions, i aquests dibuixos crec que donen un valor afegit a aquesta activitat”, va afegir Alins.
Les seues ‘Dones d’aigua’ triomfen de Lleida a la Xina
Les il·lustracions de Sonia Alins recorren mig món i col·leccionen premis i distincions des que, fa més d’una dècada, es va decidir a produir obra artística pròpia, basada en la figura femenina i enllaçant el llenguatge visual surrealista i poètic. Les seues Dones d’aigua no només han triomfat a Lleida –Pagès Editor les va elegir per al seu calendari del 2023 i l’any passat l’artista va il·lustrar el cartell de la festa major de la ciutat–, sinó que s’han exhibit a Londres, Nova York o la Xina.