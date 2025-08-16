Una travessia per a l’estepa
Menàrguens i Castelló de Farfanya busquen 553.000 € per asfaltar el camí que les uneix. El regadiu dispara el trànsit de vehicles pesants i el deteriorament
Els ajuntaments de Menàrguens i de Castelló de Farfanya necessiten més mig milió d’euros per poder escometre les obres de condicionament del camí que enllaça les dos localitats, una via de terra compactada que es troba deteriorada com a conseqüència de la intensitat del trànsit pesant que suporta, que ha anat en augment amb la transformació en regadiu derivada de l’entrada en servei del Canal Algerri-Balaguer.
A aquest hàndicap se n’hi afegeix un altre com l’estretor d’alguns dels trams, que no superen el 3,5 metres i pels quals no poden creuar-se dos remolcs o dos camions, l’amplada estàndard dels quals és de 2,60 metres. Això obliga els conductors a efectuar complicades maniobres de retrocés per generar espai per on circular o a envair els camps limítrofs, amb els consegüents desperfectes, especialment en les dates properes a la collita i quan, ja sigui per la pluja o pel reg, el terra de les finques està humit.
“Els ajuntaments de Menàrguens i de Castelló de Farfanya es plantegen conjuntament assumir la millora i adequació del camí que comunica els dos municipis. És un traçat que va de sud a nord i creua els dos termes municipals”, assenyala el projecte de millora que ha tret a consulta pública el segon d’aquests municipis, que recorda que l’objectiu del document és el de “presentar-se als ajuts als ens locals de zones rurals” per a la millora de les infraestuctures viàries.
L’obra, que suposa actuar sobre una longitud de 9,58 quilòmetres i sobre una superfície de 5,3 hectàrees, té un cost pressupostat de 553.178 euros (96.006 d’IVA), que suportaria Menàrguens en un 44,09% (243.896 €) i Castelló de Farfanya en un 55,91% (309.282 €), un repartiment derivat de la distribució de la via entre els dos termes. Entre els dos municipis sumen 1.336 veïns.
“Aquest camí s’utilitza com a accés a infraestructures de reg, explotacions ramaderes i camps de cultiu”, anota, i “els vehicles que els transiten són principalment pesants.
“Per aquest trànsit continu de tractors i de camions és convenient pavimentar-lo de manera adequada amb un acabat que faciliti” la circulació, afegeix en aquest sentit.
Trànsit elevat
El projecte contempla col·locar un ferm de fins a 10 centímetres de gruix, ja que encara que “la intensitat mitjana diària [del trànsit]) acostuma a ser molt baixa” és necessari “ressaltar que el percentatge de vehicles pesants és bastant elevat”, i això “condiciona la secció de ferm a disposar” a la calçada, resumeix el document.