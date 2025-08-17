Conferència sobre la història de les esglésies i capelles de Vilaller
L’historiador, exalcalde i actual edil d’ERC de Vilaller, Joan Ramon Piqué, va oferir aquesta setmana una conferència sobre les esglésies i capelles del municipi. Va explicar que en l’època romànica era habitual tenir dos parròquies, a causa de la presència de diversos nuclis de població o nobles amb dret a recaptar impostos. El poble va comptar a més amb el monestir de Sant Andreu de Barravés, on van passar temporades reis com Jaume I el 1265.