De l'Hospitalet de Llobregat a Granyena de Segarra: "el millor és la seua gent"
Charo Hernández va comprar una segona residència al poble lleidatà fa 20 anys
Charo Hernández, de l’Hospitalet de Llobregat, va comprar una segona residència a Granyena de Segarra fa 20 anys. Allà passa les vacances d’estiu amb la seua filla i el seu marit, però també molts caps de setmana i festius. “La gent de Granyena és molt acollidora. Fem molta vida al poble, aquí tenim tranquil ·litat”, explica. Participen en tot el que s’organitza i la Charo és la impulsora del sopar del Segar i el Batre que se celebrarà el 23 d’agost.
La seua filla, Abril Mejías, i la seua amiga de Barcelona Roser Tugues, de 16 i 15 anys, han passat tots els estius a la Segarra. “El que més ens agrada de Granyena és la gent, és com una família”, diuen, i asseguren que aquí poden sortir més i disfrutar de les festes majors. L’alcalde, Josep Sendra, assenyala que a Granyena hi ha 160 persones censades i a l’estiu es dobla la població