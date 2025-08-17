L’ordenança de pisos turístics a la Vall de Boí preveu multes de fins a 600.000 €
L’ajuntament en té 422 de registrats, dels quals 302 estan actius
L’ajuntament de la Vall de Boí ha aprovat una nova ordenança per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) amb l’objectiu de preservar el dret a l’habitatge en un municipi declarat zona amb el mercat immobiliari tensionat. Aquesta normativa estableix l’obligatorietat de llicències urbanístiques amb validesa de cinc anys prorrogables, i inclou un règim sancionador que contempla multes de fins a 600.000 euros, a més del tancament temporal o definitiu, per a les infraccions molt greus. Entre aquestes es troben comercialitzar i exercir serveis turístics sense l’habilitació corresponent o incomplir obligacions contractuals o legals, entre d’altres.
Cens municipal
El text, ara en exposició pública, preveu la creació d’un cens municipal per controlar el volum real d’habitatges turístics. Donarà prioritat a l’hora de fer inspeccions als titulars amb diverses HUT i denúncies veïnals per problemes de convivència.
Els propietaris hauran de complir requisits com oferir normes de convivència multilingües, mantenir un servei d’assistència i exhibir el registre turístic visible per als usuaris.
La Vall de Boí té 422 HUT registrats, dels quals 302 estan actius. És el municipi de més de 1.000 habitants de Catalunya amb més concentració d’aquests allotjaments. L’ordenança per regular-los respon a l’augment significatiu d’aquests allotjaments, la qual cosa dificulta l’accés especialment a joves i famílies. Actualment, només el 17,5% dels 2.116 habitatges registrats es destinen a residència permanent, mentre el 82,5% són segones residències o pisos turístics.
Equilibri
Amb aquesta regulació, l’ajuntament busca establir un equilibri just entre l’economia turística i el dret a l’habitatge dels residents al municipi.
Així, per accedir a aquesta ajuda, els propietaris hauran d’acreditar el compliment dels requisits, incloent el contracte de lloguer i la inscripció a la borsa. La mesura busca incentivar el lloguer social i facilitar l’accés a l’habitatge.
La rebaixa de l’IBI per a cases a la borsa de lloguer comarcal, el 2026
L’ajuntament del Pont de Suert va aprovar en un ple al juny una modificació en l’ordenança de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que entrarà en vigor el gener del 2026. La novetat principal és una bonificació del 50 per cent en la quota de l’IBI per als habitatges inscrits i llogats a la borsa d’habitatge social de lloguer de l’Alta Ribagorça.