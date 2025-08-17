Una veïna del petit poble de Taús: "després d’anys estiuejant, m’hi vaig quedar"
Montse Martínez es originària de Girona i ara presideix l'EMD d'aquest nucli
Als pobles de muntanya els nens corren lliurement pels carrers, res a veure amb les grans ciutats, i en moltes ocasions són els avis, originaris de Taús, els que tornen a l’estiu i porten els seus nets a passar les vacances escolars.” Montse Martínez és originària de Girona i ara presideix l’EMD de Taús. La seua família procedeix del poble i, després d’anys estiuejant-hi, va decidir fixar-hi la seua residència.
“De petita venia amb els meus avis i ara veig com la història es repeteix, són d’altres els que porten els seus fills i espero que ells també acabin per establir-se de manera fixa un dia o un altre”, diu. Considera “molt important que els descendents del poble connectin amb els seus orígens”. A Taús viuen 15 veïns però l’estiu són més de cent. “A l’hivern pots passar dies sense creuar-te amb ningú, tan sols amb un veí que cuida les vaques”, apunta.