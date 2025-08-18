METEOROLOGIA
El fum dels incendis de Galícia i Castella i Lleó arriba a Lleida
Juntament amb la pols sahariana atenua la calor i avui hi ha avisos per tempestes
Es manté el tancament de nou espais naturals, amb risc extrem en 22 municipis lleidatans i molt alt en seixanta més
El fum dels incendis actius a la Península van frenar ahir la pujada de les temperatures en la cresta de l’onada de calor. Malgrat que la previsió indicava que se superarien els 42 graus, a Lleida ciutat els termòmetres es van quedar per sota dels 36 i no es va arribar a registrar el novè dia consecutiu d’aquest estiu per sobre dels 40 graus a la capital del Segrià. Amb tot, sembla que la segona onada de calor de l’estiu està arribant a la fi, amb avisos per tempestes aquesta tarda en diverses comarques lleidatanes.
Segons va explicar el meteoròleg Armand Álvarez, de l’Obervatori Astronòmic de Lleida, aquest fenomen es va deure al fet que el fum va donar la volta pel golf de Biscaia retornant cap al sud, entrant pel Pirineu lleidatà i enterbolint encara més les capes baixes de l’atmosfera que ja ho estaven per la pols del Sàhara. Així mateix, va assegurar que aquest fenomen podria fer augmentar les temperatures mínimes. Així mateix, va indicar que a Ponent es preveu que avui sigui l’últim dia de calor, per tornar a la normalitat d’un mes d’agost en els propers dies.
Per la seua part, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va indicar que, malgrat l’absència de núvols, l’arribada del fum d’aquests incendis va provocar que la irradiació solar a l’oest de Catalunya fos més d’un 30% inferior a la dels últims dies. Això va fer que els termòmetres van quedar per sota del que es preveia, sense arribar als 39 graus, amb 38,6 al Soleràs, segons AEMET.
D’altra banda, el Govern manté les restriccions per risc extrem d’incendi, amb el tancament dels accessos a nou espais naturals des de dissabte, entre els quals el Montsec d’Ares i la serra de Mont-roig. El pla Alfa manté el nivell 4 en 22 municipis de les comarques de la Noguera, les Garrigues, el Segrià i el Pallars Jussà. A més, estarà actiu el pla 3 per risc molt alt a 60 municipis de l’Alt Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell.
Així, el Govern demana a la ciutadania extremar les precaucions i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment les hores de màxima insolació. L’actuació del nivell 3 del pla Alfa suposa la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel departament d’Agricultura i està prohibit encendre foc en espais oberts i l’ús de material pirotècnic, entre d’altres.
Al seu torn, els Agents Rurals fan vigilància exclusiva d’aquestes suspensions i del compliment de les prohibicions. Per la seua part, el SEM ha atès 156 persones amb afectacions relacionades amb la calor des de dijous a Catalunya. En un 60% es va requerir l’activació de l’ambulància, traslladant l’afectat a un centre sanitari, mentre que un 40% van ser atesos pel 061 Salut Respon.
Mentrestant, el Meteocat va activar avisos per avui, entre les 14.00 hores i les 20.00 hores, per intensitat de pluja al Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà i el Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès i l’Alta Ribagorça.
La setmana passada, un temporal de pluja, granís i vent va afectar diversos municipis lleidatans, amb importants danys a Torrefarrera, i la caiguda d’un llamp en ple centre de Lleida ciutat.