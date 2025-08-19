EMERGÈNCIES
Exigeixen més seguretat a la C-53, on ahir va bolcar un tractor a Penelles
Tornabous també reclama una rotonda
La carretera C-53 va registrar ahir un nou accident mentre alcaldes i veïns reclamen més mesures de seguretat a la via. Un tractor amb una plataforma va sortir de la carretera ahir a les 12.45 hores al seu pas per Penelles i va acabar bolcant lateralment en una finca de panís. El conductor va resultar il·lès, malgrat que va ser traslladat al CAP de Balaguer per prevenció. L’accident es va produir al punt quilomètric 133,5 en sentit Tàrrega.
Precisament, l’ajuntament de Tornabous va reclamar ahir incrementar la seguretat al tram urbà de la C-53 després de l’accident que es va produir la setmana passada en el qual van xocar un camió i un turisme. L’alcalde, David Vilaró, demanarà una reunió amb els responsables de Carreteres per al setembre. Entre les mesures, sol·licitarà “la construcció d’una rotonda a l’encreuament amb la carretera LV-3341 i la principal entrada al poble”. D’altra banda, estan en marxa les obres de construcció de la reivindicada rotonda a l’encreuament de la C-53 amb les carreteres LV-3028 i LV-3344 cap a Castellserà i Ivars d’Urgell. Els alcaldes de Castellserà, la Fuliola i Penelles i representants de la plataforma Som Rotondes C-53 van celebrar l’inici d’aquesta actuació, però van insistir en la necessitat de millorar la seguretat en tot el tram.
D’altra banda, una camionera va resultar ferida greu diumenge a la nit després de bolcar a l’N-260 a Ribera d’Urgellet. L’accident va tenir lloc a les 22.49 h i la conductora va quedar atrapada a la cabina. Va ser evacuada a l’hospital de la Seu. La carretera va patir ahir afectacions durant hores per la retirada del camió. A Organyà, una persona va resultar ferida lleu després d’una col·lisió entre un cotxe i una moto.