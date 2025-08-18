Aquesta és la millor 'smash burger', segons la competició The Champions Burger celebrada a Lleida
La 'Diamante Azul' del restaurant cordovès Nolito's ha estat la més votada pel públic
El restaurant cordovès Nolito's s'ha proclamat guanyador a la vuitena parada de The Champions Burger Smash Edition celebrada a Lleida, amb la seva hamburguesa 'Diamante Azul'. L'esdeveniment, que ha tingut lloc durant onze dies a la capital de la Terra Ferma, ha comptat amb la participació de més de 100.000 persones que han gaudit d'aquesta experiència gastronòmica única, cercant la millor hamburguesa elaborada amb la tècnica smash.
La proposta guanyadora, que ja havia aconseguit la victòria a Mallorca, Castelló, Granada, Jaén, Sevilla, Alacant i Badalona, ha captivat també el públic lleidatà amb la seva combinació de pa brioix amb pols de diamant i or rosa. La 'Diamante Azul', creada especialment per a aquesta edició, destaca per incorporar fat smash madurat, costella a l'estil americà, melmelada de bacó, formatge cheddar, bacó cruixent, maionesa fumada i salsa especial Emmy.
La segona posició ha estat per a l'establiment bilbaí Tximist amb 'TheQueen', una elaboració que inclou pa brioix negre amb or comestible i chuletón smashejat, entre altres ingredients sofisticats. El tercer lloc l'ha ocupat la 'Gamberra 2.0' del restaurant sevillà Street Food Burger, caracteritzada pel seu pa vermell high glacejat. El reconeixement al 'Favorit local' ha estat per a 'Kryptonita' del restaurant El Surtidor On Fire.
Un campionat que recorre Espanya
Un cop finalitzada la ruta 2025, s'elaborarà una classificació amb les 20 hamburgueseries que hagin obtingut més vots al llarg del certamen, les quals competiran a la gran final de la 'Millor smash burger'. L'esdeveniment ha comptat amb el suport institucional de l'Ajuntament de Lleida, amb la participació de l'alcaldessa accidental Carme Valls en la inauguració.
També hi van assistir el director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera; el cap del Servei de Coordinació Territorial del Departament d'Agricultura a Lleida, Joaquim Porcar, i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó. La novena parada del festival serà Mijas (Màlaga), del 21 al 31 d'agost de 2025.
Un referent gastronòmic amb vuit anys d'història
The Champions Burger és el primer campionat d'hamburgueses que va iniciar el seu recorregut fa vuit anys i s'ha consolidat com el major festival gastronòmic del sector, sent l'únic que reuneix les millors hamburgueseries en un mateix recinte. Aquest certamen, que busca la 'Millor hamburguesa', ha impulsat l'obertura de nous establiments especialitzats, elevant la qualitat, creativitat i diversitat d'aquest producte que s'ha convertit en gourmet.
Després de l'èxit d'aquest format, que enguany recorrerà més de 50 ciutats, The Champions Burger presenta ara la Smash Edition, amb la qual pretén consolidar-se en el món de les hamburgueses smash i continuar marcant tendència al sector. Aquest tipus d'hamburguesa, caracteritzada per la tècnica de premsar la carn a la planxa, s'ha convertit en una de les preferides pels amants d'aquest menjar.