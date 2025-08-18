'Lérida', en comptes de 'Lleida', al trofeu d'un campionat d'hamburgueses a Ponent
L’antiga Hípica ha acollit el Champions Burger Smash Edition
El recinte de les Firetes de Lleida, a l’antiga Hípica, ha acollit durant onze dies i fins aquest diumenge la vuitena parada del Champions Burger Smash Edition. En cada una s’elegeix la millor hamburguesa i en aquest cas ha estat la Diamant Blau del restaurant de Còrdova Nolito’s, que també s’havia imposat en les set ciutats en les quals havia recalat anteriorment aquesta peculiar competició.
Fins aquí tot normal, si no fos perquè l’organització ha demostrat desconèixer que el nom oficial de Lleida és aquest des del 1992, quan així ho va publicar el BOE , i no l’antiga versió castellana de Lérida, que és el que apareix al trofeu. Els comentaris sobre aquesta qüestió es van viralitzar a la xarxa X a partir d’una foto que va penjar Postureig de Lleida per denunciar-ho.