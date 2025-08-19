Una firma busca hidrogen sota terra al costat de l’Alcanadre
La DGA autoritza sondejos en una zona de 26.700 ha de set municipis
Minera de Santa Marta, del Grupo Samca, ha obtingut l’autorització del Govern d’Aragó per efectuar sondejos a la recerca d’hidrogen al subsol d’una zona de 26.700 hectàrees que s’estén per set termes municipals: Ballobar, que és el que dona nom al projecte, Ontinyena, Vilella de Cinca, Fraga, Candasnos, Saidí i Osso de Cinca.
L’hidrogen blanc, que alguns assenyalen com un dels combustibles del futur, es forma de manera natural al subsol, on crea bosses.
La zona en la qual el buscarà la filial de Samca inclou el curs i la ribera del riu Alcanadre i la xarxa de barrancs que aboca al Cinca. En l’al·luvial del tram mitjà d’aquest riu, a Montsó, s’ubica l’altre permís de prospecció per buscar hidrogen verd que s’ha expedit a Osca, i que fins ara era el primer de l’Estat.
El servei provincial de la conselleria de Presidència, Economia i Justícia a Osca ha emès tres autoritzacions per les quals habilita la firma minera, amb seu a Saragossa i integrada al grup industrial de la família Luengo, a sondejar durant un any tres zones limítrofes de 297 quadrícules mineres (8.910 hectàrees) cadascuna.
Les tres zones formen un quadrat amb una diagonal entre Ballobar i Candasnos i una altra entre el final de la variant de Fraga i les serres orientals dels Monegres.
Els permisos tenen una vigència d’un any i el programa de treballs, “l’objectiu del qual se centra en l’exploració d’hidrogen natural per al seu ús com a font d’energia”, té un pressupost de 76.500 euros.
Els permisos inclouen l’obligació d’executar els treballs de sondeig, que bàsicament consisteixen en estudis geològics i en la captació d’imatges satel·litàries, “mitjançant tècniques que no alterin substancialment la configuració del terreny”. No podran obrir camins.
Disparitat en els informes inicials dels ajuntaments
Els ajuntaments afectats han reaccionat de manera dispar a la consulta prèvia del Govern d’Aragó. Així, el de Candasnos va declinar pronunciar-se perquè “no es detallen les afeccions concretes a finques” que poden derivar-se d’aquests permisos. El de Ballobar va optar per emetre un informe “favorable d’una manera genèrica” per estimar que l’activitat “mereix la consideració d’interès públic o social”. Ontinyena planteja que ho ha d’avaluar l’Institut Aragonès de Gestió Ambiental.