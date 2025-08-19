El Meteocat emet una alerta per temps violent aquest dimarts a diverses comarques de Lleida
Al Pirineu fins les 20.44 hores hi ha possibilitat de pedra de fins 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de fins 25 metres per segon, esclats i/o tornados, amb un grau de perillositat de 6 sobre 6
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent aquest dimarts a la tarda a diverses comarques de Lleida, segons ha informat en un missatge de 'X'.
Ha alertat de què fins les 20.44 hores hi ha possibilitat de pedra de fins 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de fins 25 metres per segon, esclats i/o tornados, amb un grau de perillositat de 6 sobre 6.
El perill és 'molt alt’ a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran, i 'alt’ a l'Alt Urgell.