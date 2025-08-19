Un nou comboi català surt de Torrefarrera cap a Castella i Lleó per ajudar en els incendis forestals
El dispositiu compta amb 56 efectius i 21 vehicles d'ADF, Agents Rurals i GEPIF i estarà fins dissabte a disposició de les autoritats de la zona
Un comboi amb 56 efectius i 21 vehicles de diverses Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de Catalunya, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i els Agents Rurals es desplacen aquest dimarts a Castella i Lleó per col·laborar en l'extinció dels incendis forestals que hi ha actius a la zona i per donar suport a la població civil.
El grup està coordinat pels Agents Rurals i preveu estar a disposició de les autoritats d'aquesta comunitat autònoma almenys fins dissabte. L'ajut s'ofereix atenent la petició del Centre de Seguiment i Coordinació d'Emergències en l'àmbit estatal (CENEM), després que Catalunya hagi sortit de la màxima alerta de risc d'incendis i s'hagin aixecat les restriccions als espais naturals.
Ampliarem la informació