Un comboi d’Agents Rurals, GEPIF i ADF surt des de Torrefarrera per ajudar en l’extinció dels incendis de Castella i Lleó
Està format per 56 efectius i 21 vehicles
Un comboi amb un total de 56 efectius i 21 vehicles ha sortit aquest dimarts al matí des de Torrefarrera per reforçar en les tasques d’extinció en els grans incendis que afecten a Castella i Lleó en el marc de l’onada de focs que arrasa en diverses comunitats de l’Estat.
L’expedició, coordinada per Agents Rurals, compta amb la participació de 47 membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), 4 efectius del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i 5 Agents Rurals del Departament d’Interior.
Entre els vehicles desplaçats es troben 3 camions de les ADF, 8 vehicles lleugers d’intervenció immediata, una furgoneta logística, a més d’un camió i un vehicle pickup dels GEPIF. Els Agents Rurals aporten 3 vehicles tot terreny de coordinació i una unitat de suport de comunicacions (UDAE).
“Ens han convocat a petició del Centre Nacional d’Emergències (CENEM), que va traslladar la sol·licitud al Govern a través de Protecció Civil. En un primer moment no sabíem si aniríem a Castella i Lleó, Extremadura o Astúries, però finalment l’operatiu es dirigeix a Castella i Lleó”, va explicar Eladi Flix, cap de l’Àrea Bàsica del Segrià del cos d’Agents Rurals i cap de l’expedició.
Està previst que el comboi comenci a actuar demà dimecres i es mantingui a la zona fins dissabte, “sempre que la situació no empitjori”, va aclarir Eladi Flix. Les tasques assignades seran principalment de suport en l’extinció d’incendis i assistència a la població civil, en coordinació amb els comandaments de la comunitat autònoma.
Per la seua part, Ramon Torrents, president de la Federació dADF de Catalunya, va subratllar el paper dels mitjans aportats: “Portem vehicles pesats d’extinció similars als dels Bombers, i també pickups amb capacitat de 600 litres d’aigua, ràpids i pensats per actuar en focus secundaris o en llocs de difícil accés”, va explicar.
Torrents també va destacar que les ADFs que es desplacen no deixen descoberts els seus territoris d’origen, ja que mantenen recursos propis a Catalunya per continuar atenent possibles emergències.
El dispositiu respon a la greu situació d’incendis forestals a Espanya, amb més de 350.000 hectàrees calcinades a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries, segons les últimes estimacions del Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS).
A aquest desplegament se suma a que ahir al migdia va sortir des del Parc de Lleida un comboi de Bombers en suport a l’incendi forestal de Jarilla, a Càceres. L’operatiu romandrà a la zona fins divendres i compta amb 15 vehicles i una cinquantena d’efectius, a més d’un avió de vigilància i atac i un helicòpter bombarder.