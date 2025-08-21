METEOROLOGIA
Un aiguat aïlla Os de Civís al provocar que un pendent s’esfondri i talla deu carreteres
El temporal de pluja causa despreniments de roques i de terra a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Noguera. Les fortes precipitacions generen avingudes sobtades al Segre, la Pallaresa i els seus afluents
Les fortes pluges dels últims dies van provocar dimecres a la matinada una desena de despreniments de roques i terra en diferents punts de la xarxa viària del Pirineu de Lleida, un dels quals, registrat dimarts al vespre al pas fronterer entre Catalunya i Andorra, manté tallada la CG-6 (carretera general 6) del Principat, que és el principal accés a Os de Civís, a les Valls de Valira (Alt Urgell).
L’únic pas disponible per accedir o sortir d’Os de Civís és la pista forestal que connecta amb Civís. Aquest trajecte, per al qual és necessari utilitzar un vehicle tot terreny, requereix una hora abans de poder continuar des d’allà per una carretera asfaltada fins a la N-145.
El tall de la via va fer que fins a 27 turistes allotjats en hotels d’Os de Civís haguessin de pernoctar a Andorra al quedar tallat l’accés. Una dotació dels Mossos d’Esquadra es va desplaçar a peu fins a la localitat per portar medicaments a un turista que estava allotjat al poble.
L’alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, va explicar que “la zona està molt afectada” i que “un equip de tècnics amb drons s’ha desplaçat per revisar la muntanya, que té un pendent molt fort”, per determinar “si serà segur tornar a reobrir la via al trànsit de vehicles sense fer abans una actuació més complexa”. La diputació de Lleida també va mobilitzar un equip tècnic per analitzar la situació.
Els operaris, amb una dotzena de camions i una excavadora, van treballar al llarg de tota la jornada per retirar el material i poder reobrir la via tan aviat com fos possible.
Part de les pedres caigudes procedeixen d’un torrent que transcorre per la part superior de la muntanya.
Les fortes pluges a les conques de la Noguera Pallaresa i el Segre, que van assolir dimecres a la matinada registres completament inusuals per al mes d’agost com els 76,6 litres per metre quadrat de Fórnols, els 55,2 l/m2 de la Guàrdia d’Ares, els 45,8 l/m2 de l’estació de la Valira a la Seu o els 35,6 l/m2 d’Isòvol, segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), van tenir dos conseqüències fonamentals.
D’una banda, van informar els Bombers, van provocar lliscaments de pendents que van tallar o van alterar el trànsit a l’N-260 a Soriguera, Montferrer i Ribera d’Urgetllet, a la C-14 a Ponts i a la C-13 a Vilanova de Meià, a més de causar, també a l’N-260, un esllavissament a Sort i la caiguda d’una roca de grans dimensions a Soriguera.
D’altra banda, el Segre va passar de 12 metres cúbics per segon a 60 en set hores a Organyà, la Valira de menys de 4 m3/s a gairebé 20 en una i la Pallaresa de 14 m3/s a 31 en menys de tres. Les avingudes sobtades van durar unes hores.