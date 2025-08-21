Una bronca política a l’inaugurar les festes
Un edil del govern diu en el seu discurs que altres partits van fer un “aprofitament partidista” de l’arrest de l’exalcalde i el PSC ho qualifica de “deslleialtat institucional”
La inauguració de la festa major d’Arbeca va desencadenar el passat dia 15 una bronca política que va tenir com a rerefons la detenció i posterior dimissió el juliol del fins aleshores alcalde, Sergi Pelegrí, acusat de maltractament a la seua exparella i d’agredir un agent dels Mossos. Durant l’acte, va prendre la paraula el regidor de Festes, Jordi Perera (ERC), i va pronunciar un discurs en el qual va acusar “actors polítics” de buscar un “aprofitament partidista” de l’arrest, “aferrant-se a qualsevol excusa que pogués beneficiar als seus interessos”. Tant el grup municipal de Junts com el del PSC, tots dos a l’oposició, van exigir en el seu dia la dimissió de Pelegrí pels delictes que se li atribueixen.
“El juliol passat, un conflicte personal sense cap transcendència destacable i que en la majoria de casos hauria passat desapercebut es va convertir en un espectacle mediàtic injust i desproporcionat”, va dir l’edil republicà en el seu discurs. “Certs mitjans de comunicació, moguts pel sensacionalisme propi de programes de xafarderia i no pel periodisme rigorós que el nostre poble mereix, es van precipitar a jutjar i condemnar uns fets personals”, va afegir. Passades les festes, el PSC va enviar una carta a l’alcalde, Francesc Roset, que va fer pública també a través de les xarxes socials. Hi critiquen que l’acte inaugural inclogués “desqualificacions explícites a mitjans de comunicació i adversaris polítics” i “elogis a un excàrrec investigat per fets greus”. “Utilitzar la presentació del pregó per llançar aquest tipus de missatges és un exercici de clara deslleialtat institucional”, afirmen els socialistes, i afegeixen que “fer-ho en un acte en què l’oposició no pot defensar-se de les acusacions és un gest de covardia”.