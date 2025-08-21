Comença la mitja veda per als caçadors de Lleida, amb la recuperació de la caça de tórtores
El sector preveu un repunt del nombre de federats a la demarcació de Lleida per l'interès creixent de joves
Aficionats a la caça de les comarques de Ponent han inaugurat aquest dijous la mitja veda que permet caçar espècies com el tudó, la guatlla, la garsa i l'estornell comú. Com a novetat i després de quatre anys, també es pot tornar a caçar la tórtora eurasiàtica, tot i que amb limitacions, davant la recuperació de la població d'aquesta espècie en els darrers anys. Tradicionalment, la mitja veda dona el tret de sortida a la temporada de caça, si bé aquest inici s'ha anat diluint per les sobrepoblacions d'espècies com el conill, el senglar o el cabirol, que fan que, a la pràctica, es pugui caçar durant tot l'any. A banda, la Federació de Caça a Lleida preveu un repunt del nombre de caçadors. Actualment hi ha uns 7.000 federats.
La temporada de caça ha començat aquest 21 d'agost, amb el període de mitja veda a la demarcació de Lleida, i finalitzarà el 29 de març de 2026, amb el període del porc senglar. Pel que fa a la mitja veda, a Lleida s'allargarà tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins a l'11 de setembre, mentre que a la resta de Catalunya es limita a quatre dies: el 24 i 31 d'agost i el 7 i 14 de setembre.
El president de la Federació Territorial de Caça a Lleida, Antoni Vilarrubla, ha explicat que l'inici de la mitja veda és un dia "molt esperat" pel sector, ja que simbolitza el començament d'una nova temporada. En els darrers anys, aquest inici s'ha retardat uns dies -tradicionalment s'iniciava el 15 d'agost-, un fet que el sector viu amb resignació, ja que això significa menys dies per poder sortir. Tot i això, remarquen que són "conscients" que cal adaptar-se als canvis. "El canvi climàtic modifica la migració de les aus i hem de mirar d'adaptar-nos a aquests canvis", explica Vilarrubla.
Una de les principals novetats d'aquesta mitja veda és que, després de quatre anys, es podrà tornar a caçar la tórtora eurasiàtica. Serà amb limitacions i només durant dos dies, el 7 i el 14 de setembre. Així, només es podrà caçar aquesta espècie als vedats que ho hagin sol·licitat de manera específica i els caçadors hauran de notificar cada captura a través d'una aplicació mòbil.
Frena la caiguda de caçadors a Lleida
El sector de la caça fa anys que alerta de la pèrdua d'aficionats. A la demarcació de Lleida, en uns deu anys s'ha passat de 12.000 caçadors a gairebé la meitat. Des de la Federació Territorial de Caça a Lleida, però, es mostren optimistes que enguany podran començarà revertir la pèrdua de caçadors.
De moment, Vilarrubla ha explicat que s'ha "frenat" la caiguda de federats i preveu que enguany podran "repuntar" per l'interès creixent que mostren els joves. El president territorial assenyala que es tracta d'una col·lectiu majoritàriament envellit i, per això, estan treballant per atreure gent jove i dones. Actualment hi ha uns 7.000 socis