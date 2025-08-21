SUCCESSOS
Detingut i desmantellada una plantació de ‘maria’ a Preixens
Els Mossos van trobar 300 plantes en plena producció i diverses sales per al cultiu
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts un jove de 20 anys després de desmantellar una plantació de marihuana en una casa a Preixens, a la Noguera. La investigació es va iniciar a començaments d’agost després de tenir indicis de l’existència d’una plantació en un immoble situat als afores del municipi. Finalment, a primera hora de dimarts es va fer una entrada al domicili, on van localitzar l’individu i al soterrani van trobar tres sales habilitades per al cultiu amb 301 plantes en plena producció i avançat estat de floració. També hi havia maquinària i estructura típica d’aquestes plantacions indoor: 60 focus, 22 ventiladors, 65 transformadors, 5 equips potents d’aire condicionat, 5 extractors i 10 filtres de carboni actiu per evitar l’olor a l’exterior, així com 33 sacs d’adob, fitosanitaris, bàscules i altres eines.
A més, a la planta baixa, amagada a l’interior de la xemeneia, van trobar una bossa amb 216 grams de cabdells, i a la planta superior, més material per a la construcció d’instal·lacions indoor, així com una zona per assecar la droga. Una vegada recollides les mostres necessàries de la substància estupefaent, es va procedir a desmuntar la infraestructura i a destruir la plantació i les eines utilitzades per al cultiu. En l’operatiu van participar la Unitat d’Investigació de Balaguer, agents de l’ARRO i de seguretat ciutadana.
Donen els aires condicionats i més material a l’ajuntament
� Els Mossos van lliurar part dels equips de climatització, els aires condicionats i els sacs d’abonament a l’ajuntament de Preixens per al seu ús als equipaments públics del municipi. Amb aquesta acció es pretén reduir l’impacte dels residus que es generen amb aquestes activitats delictives i, alhora, revertir positivament en els serveis destinats a la població i en les despeses públiques. Cada vegada és més habitual que els cossos policials facin aquestes donacions, sempre amb una finalitat pública, i complint requisits legals.