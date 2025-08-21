SEGRE

Habiliten un pas a la carretera d’accés a Os de Civís des d’Andorra per treure els turistes

Equips d’emergència acompanyen els combois de vehicles per garantir la seguretat després de l'esllavissada i s’han establert tres franges horàries

Imatge de l'esllavissada de pedres que ha obligat a tallar la carretera d'accés a Os de Civís des d'Andorra.

Continuen els treballs per reobrir al trànsit la carretera CG-6 que dona accés al poble d’Os de Civís, a les Valls de Valira, des d’Andorra. Mentrestant, i de forma provisional, s’ha habilitat un pas per facilitar la sortida dels turistes que estaven allotjats al nucli alturgellenc. Així, s’han establert tres franges horàries on, si les condicions ho permeten, els vehicles poden sortir en forma de comboi, acompanyats dels equips d’emergència, per tal de garantir la seva seguretat. 

El primer s’ha efectuat aquest migdia i n’hi ha dos mes previstos a les 21:30 hores i a les 9:30 hores d’aquest divendres. Segons han informat des del govern d’Andorra, la mesura no suposa, però, que hi hagi cap reobertura parcial de la carretera.

La via va quedar tallada aquest dimarts al vespre per una esllavissada i, com alternativa, els veïns han de circular amb vehicles 4x4 per la pista forestal que va fins a Civís. Des d'allà poden continuar per carretera fins arribar a l'N-145.

