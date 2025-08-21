Obres per tenir refugi climàtic
L’empresa Grúas ja ha començat les piscines i s’encarregarà de fer els vials i voreres a la zona del poliesportiu. La població és l’única de la comarca que no té aquest equipament
L’ajuntament de Vilanova de Segrià ha adjudicat a l’empresa Grúas les obres d’adequació de l’entorn del poliesportiu i les piscines, que es convertiran en el refugi climàtic de la població. La inversió s’acosta als 140.000 euros per millorar accessos, voreres i serveis públics, segons va explicar l’alcalde, Jordi Figuerol.
Aquesta mateixa constructora ja s’encarrega de construir les piscines perquè el recinte estigui acabat el mes d’octubre d’aquest any per no perdre les subvencions. L’actuació comporta una inversió de més de 750.000 euros finançats per la Generalitat a través de la conselleria de Territori i el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS).
El complex tindrà una extensió d’uns 4.000 metres quadrats i una gran piscina amb una zona de platja per facilitar l’entrada dels banyistes i una profunditat d’uns 1,70 metres, va explicar l’alcalde. Aquest municipi és l’últim de la comarca sense piscines, després de l’obertura el 2023 de les de Benavent de Segrià. Els seus veïns compten a l’estiu amb un abonament que el consistori finança a mitges amb els usuaris perquè puguin entrar en altres piscines del Segrià o la Noguera.
Les noves piscines municipals s’ubicaran al costat de la zona de serveis, el col·legi, la guarderia i el casal de jubilats. El projecte de construcció del complex compta amb unes altres dos fases més, que s’aniran desenvolupant al llarg dels propers mesos i que contemplen la construcció dels vials i els accessos al recinte del que serà el nou refugi climàtic de la localitat.
Les obres que s’executen actualment s’han demorat per modificacions en el projecte inicial i els terminis per aconseguir les subvencions de l’administració, va indicar Figuerol.