TRÀNSIT
Tall a l’A-2 al xocar un autocar i un camió
Un xoc entre un camió grua i un autocar amb matrícula andorrana va obligar ahir a tallar el trànsit a l’A-2 a l’altura del Bruc en direcció a Lleida. L’avís es va rebre a les 12.28 hores i el conductor del camió va resultar ferit lleu, per la qual cosa va ser traslladat a l’hospital d’Igualda. Els sanitaris també van atendre de manera preventiva un passatger de l’autocar. Els 29 ocupants del bus van resultar il·lesos i van esperar a la gasolinera pròxima a l’espera que els recollís un altre vehicle. Arran de l’accident, l’A-2 va quedar tallada en direcció a Lleida, causant retencions entre els quilòmetres 567 i 570,5, segons va informar Trànsit. Es van fer desviacions a la sortida anterior. La incidència es va resoldre a les 14.45 hores.