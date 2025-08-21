SEGRE

Un tren de l'R14 de Rodalies amb 40 passatgers, aturat a prop de Vinaixa per una incidència tècnica

Renfe ofereix un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Reus

Lluís Serrano
Publicat per
segre
Vídeo: Jordi Echevarria

Creat:

Actualitzat:

Un tren de la línia R14 de Rodalies –connecta Lleida i Barcelona passant per Tarragona– ha quedat aturat aquest dijous cap a les 15.14 hores a uns 400 metres de l’estació de Vinaixa per una avaria tècnica.

Protecció Civil ha detallat que al tren viatjaven uns 40 passatgers, i s’ha activat la prealerta del pla Ferrocat.

Per la seua part, Renfe ha explicat que està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Reus i que els 40 viatgers afectats pel tren avariat han pogut continuar el trajecte en un altre comboi que estava a l’estació de Vinaixa.

