Un tren de l'R14 de Rodalies amb 40 passatgers, aturat a prop de Vinaixa per una incidència tècnica
Renfe ofereix un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Reus
Un tren de la línia R14 de Rodalies –connecta Lleida i Barcelona passant per Tarragona– ha quedat aturat aquest dijous cap a les 15.14 hores a uns 400 metres de l’estació de Vinaixa per una avaria tècnica.
Protecció Civil ha detallat que al tren viatjaven uns 40 passatgers, i s’ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
Per la seua part, Renfe ha explicat que està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida i Reus i que els 40 viatgers afectats pel tren avariat han pogut continuar el trajecte en un altre comboi que estava a l’estació de Vinaixa.