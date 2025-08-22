FERROCARRIL
Una avaria talla les línies de la costa
Un tren es para a 400 metres de l’estació de Vinaixa a l’espatllar-se la màquina quan anava cap a Barcelona. El ferrocarril deixa fora de servei el trajecte de Lleida a Reus, de via única
L’avaria d’un tren a Vinaixa va deixar ahir al migdia fora de servei la via de tren de la costa i va obligar a cobrir per carretera, en autocars, els serveis del tram de les línies R-14 i R-13 entre Lleida i Reus. Al tancament d’aquesta edició no s’havia reprès el servei ferroviari. L’incident va tenir lloc al voltant de dos quarts d’una del migdia, quan el tren que va sortir a les 13.05 de l’estació de Lleida en direcció a l’Estació de França de Barcelona, on tenia previst arribar a les 16.24, va quedar aturat a l’estació de Vinaixa al patir una avaria la locomotora. En el comboi viatjaven quaranta passatgers, que van poder continuar el viatge cap a Barcelona amb un altre comboi que viatjava en sentit contrari i que romania aturat en aquesta mateixa estació després d’haver patit una altra incidència, van explicar fonts de Renfe. Van arribar amb gairebé hora i mitja de retard després d’haver estat desallotjats del tren per personal de Renfe amb el suport dels Mossos.
Els usuaris del segon tren, que ja es trobaven a l’estació, van ser traslladats hores després cap a Lleida amb autocar, mentre el servei en aquestes dos línies entre la capital de Ponent i Reus, i a partir de mitja tarda entre Tarragona i Lleida, passava a oferir-se per carretera a l’haver quedat fora de servei la línia, que és d’una sola via i que es trobava ocupada pel tren de les 13.05. Personal de la companyia ferroviària va estar treballant per provar de reparar l’avaria, moure el tren i reprendre d’aquesta manera el trànsit. L’incident, el tercer que talla aquest mes la circulació de l’R-13 i l0R-14, va afectar mitjana dotzena de combois en tots dos sentits de la via al llarg de la jornada.
L’enèsima avaria als trens de la costa va provocar indignació entre els usuaris que ja estan acostumats a les nombroses incidències. Així ho va explicar un usuari, Antonio Bonet, que va qualificar el servei d’“autèntica vergonya”. “Hem hagut d’esperar una bona estona, el pobre interventor no sabia quina solució buscar fins que han vingut els Mossos per evitar problemes. Hem sortit passades les 13.00 hores i no hem completat el viatge. Demà tinc una reunió i he sortit avui perquè mai no pots estar segur de si arribaràs a destinació amb els regionals”. Una de les avaries més greus va ser la del passat dia 7, que va impedir que 17 trens de les línies de la costa, Manresa i la Pobla circulessin per Lleida. Una peça es va desprendre d’un comboi, va danyar la catenària i va impedir entrar o sortir de l’estació a 16 trens de rodalies, mitjana distància i de mercaderies. Va afectar centenars de viatgers.