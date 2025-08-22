TRIBUNALS
Fiscalia ordena investigar la falta de plans antiincendi en 81 municipis de Lleida
Proposa portar al jutge els consistoris que hagin patit incendis sense disposar del document. A Lleida 33 ajuntaments no en disposen i 48, el tenen caducat
La Fiscalia de Sala de Medi Ambient del Tribunal Suprem ha remès a les fiscalies provincials una circular en la qual els insta a investigar l’existència de plans de prevenció d’incendis als ajuntaments i a perseguir per la via penal els qui hagin patit incendis al seu terme sense disposar d’aquest instrument de prevenció i d’actuació, segons va avançar ahir El País.
A la demarcació de Lleida hi ha 81 consistoris en zona de risc que no disposen d’un pla antiincendis en vigor malgrat tenir l’obligació de disposar-ne: 33 no han arribat a presentar-lo i 48 el tenen caducat.
En el primer grup es troben capitals de comarca com les Borges Blanques i el Pont de Suert, i municipis de l’entitat d’Alcarràs o Agramunt. Del segon formen part quatre capçaleres comarcals: Balaguer, la Seu d’Urgell, Sort i Vielha.
L’actual llista de termes municipals amb alta probabilitat de registrar focs forestals data de fa poc més d’un any, quan es va tancar l’última revisió de l’Infocat amb la inclusió de 129 de tot Catalunya en aquest grup, encara que en alguns casos la manca del document o la seua caducitat s’atansen a les dos dècades.
L’ampliació de la llista es deu a dos factors: l’evolució climàtica, amb fases de sequedat més prolongades i temperatures més altes pel canvi climàtic, i la del territori, on les zones de muntanya alta (poblat d’arbres) i sota (arbustos i malesa) guanyen mil hectàrees per any a Lleida. Aquesta combinació ha incrementat la inflamabilitat, la presència de combustible i l’acumulació d’energia, ja sigui per llamps o per radiació solar, susceptible d’activar els focs.
El fiscal de Sala de Medi Ambient, Antonio Vercher, considera que l’onada d’incendis es deu “a l’absència o, en el seu cas, l’aplicació improcedent dels plans de protecció d’incendis”.
I exposa a les fiscalies provincials que en els casos en els quals “l’existència dels esmentats plans sigui indefugible” i s’hagin porduït focs, poden plantejar-se exigir una “responsabilitat penal” a qui “tenint l’obligació d’elaborar” aquests documents no els tingui a punt.
En qualsevol cas, els de Torrefeta i Florejacs, Cabanabona i Oliola, els tres municipis en els quals es van concentrar els danys del macroincendi de començaments de juliol, que va cremar més de 5.000 hectàrees, la majoria de camps de cultiu, i que es va cobrar dos vides, no apareixen entre els 81 ajuntaments que no disposen de pla o ho tenen caducat malgrat ser obligatori disposar del document. Tampoc no figura cap dels tres entre els 58 consistoris lleidatans que no han presentat el pla malgrat que Protecció Civil de la Generalitat els ha informat que seria recomanable, ni entre els cinc que el tenen pendent de revisió.