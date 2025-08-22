Minut de silenci a Vilagrassa en memòria del jove mort apunyalat a Tàrrega
El suposat agressor, un menor d'edat, va ser detingut al lloc dels fets
Un centenar de persones s’han reunit aquest divendres al migdia a Vilagrassa per guardar un emotiu minut de silenci en memòria de Juan, el jove de 18 anys veí del municipi que va morir hores després de ser apunyalat durant una baralla a Tàrrega. Familiars, amics i veïns han participat en l’acte, marcat per les llàgrimes i la consternació.
L’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, ha expressat la seva condemna “més ferma i contundent” contra qualsevol acte violent i ha traslladat tot el suport i solidaritat a la família. “Aquest minut de silenci és un homenatge i record al Juan, i també un símbol de convivència”, ha remarcat. L’Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial.
Els fets van tenir lloc a les 1.06 hores de la matinada de dijous al portal del número 89 del carrer Sant Pelegrí, a Tàrrega. Durant una baralla, que encara s’investiga, un jove de 17 anys hauria atacat la víctima amb una arma blanca. Malgrat els esforços del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el va traslladar en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el jove va morir hores després.
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir el menor al mateix lloc dels fets. El cas està sota secret de sumari i la Fiscalia de Menors ja ha ordenat el seu internament en règim tancat per un delicte d’homicidi.
Des de l’Ajuntament de Tàrrega, el primer tinent d’alcalde, José Luis Marín, va agrair la rapidesa de l’actuació policial i sanitària i va anunciar un dispositiu de vigilància preventiva per evitar possibles represàlies. “Condemnem qualsevol acte de violència i volem transmetre un missatge de serenor: Tàrrega és i continuarà sent una ciutat cohesionada”, ha assegurat.
La regidora de Governació, Núria Robert, va subratllar la importància de deixar treballar els investigadors: “El cas està sota secret de sumari i, per tant, cal deixar que els Mossos facin la seva feina”.
Amb la mirada encara posada en la investigació, les institucions locals i la ciutadania van voler enviar un missatge d’unitat i rebuig a la violència, mentre continuen les mostres de condol cap a la família i l’entorn del jove mort.
Comarques
Laia Pedrós