Música contra incendis
El festival Itinera organitza un concert solidari els fons del qual es destinaran a l’ADF de Torrefeta i Florejacs per poder millorar els punts d’aigua del municipi. Amb l’actuació de MiratJazz i una exposició amb més d’una vintena de fotos de la magnitud del foc
Torrefeta i Florejacs podrà millorar els punts d’aigua del municipi, claus per a la prevenció i l’extinció d’incendis, gràcies als diners que va recaptar ahir en el transcurs del concert solidari organitzat pel festival Itinera a la plaça Major del nucli de Florejacs per ajudar els petits pobles de la Segarra afectats pels incendis d’aquest estiu. Un, catalogat de sisena generació per la seua virulència i que va començar en aquest municipi, va calcinar 5.500 hectàrees i va acabar amb la vida de dos veïns d’Agramunt a Coscó (Oliola), atrapats per les flames.
La gerent del festival Itinera, Sara Marata, va explicar que “aquest concert no vol ser una activitat cultural més, sinó que és una acció amb impacte real que posa la cultura al servei del territori i de la gent que l’habita”. En aquest sentit, va afirmar que “des del festival Itinera reivindiquem el paper actiu de la cultura en moments d’adversitat, com una manera de posar-nos al costat del territori, donar veu a la memòria compartida i activar la solidaritat a través de l’art”.
Per la seua part, Carme Crespo, CEO del festival Itinera, va dir que “aquest concert és un espai de memòria, comunitat i esperança” i el va dedicar a les víctimes mortals, alhora que va agrair la implicació de totes les persones que van lluitar per apagar el foc.
La proposta d’ahir a la nit va comptar amb l’actuació musical de la banda MiratJazz i es va completar amb una exposició integrada per un total de 23 fotografies de l’incendi que va començar a Torrefeta i Florejacs i va afectar les comarques de la Segarra, la Noguera i l’Urgell, algunes de les quals de les periodistes de SEGRE Carmina Marsiñach i Laia Pedrós, que ja s’han pogut veure a Granollers de Segarra i a l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs en les últimes setmanes.
Els diners recaptats s’entregaran a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Torrefeta i Florejacs per contribuir a millorar els punts d’aigua del municipi, com les basses i els hidrants. A part de les donacions que es van recollir durant el concert solidari, també es poden fer a través d’una transferència al número de compte de l’entitat. L’alcalde, Josep Maria Castella, va agrair la proposta i va destacar que els diners s’invertiran en la millora i en el manteniment dels hidrants i les basses. Castella va dir que “a Torrefeta amb l’ADF tenim hidrants i basses a tots els pobles del municipi”.
El festival Itinera, que va nàixer fa cinc anys, és un projecte creat entre l’Associació de Micropobles de Catalunya i Aktive per donar a conèixer els micropobles i els seus encants acompanyats de música de qualitat en petit format. En la seua cinquena edició, ha fet un pas més. Precisament, amb el concert d’ahir l’organització va voler recolzar el territori en un moment difícil, reconnectar amb la gent que l’habita i demostrar que la cultura també cura i pot ser acció, compromís i comunitat.