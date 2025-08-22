Seixanta actes gratis a la festa major de Solsona
Les activitats prèvies començaran l’últim cap de setmana d’aquest mes i es prolongaran fins a mitjans de setembre. El programa de la 372 edició es desenvolupa del dia 7 a l’11
Solsona celebrarà del 7 a l’11 de setembre la seua festa major, malgrat que els actes previs de la festa, declarada patrimoni d’interès nacional per la Generalitat, començaran el 30 d’aquest mes i la programació es tancarà el 14 del mes vinent. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va presentar ahir la 372 edició juntament amb el regidor de Cultura, Albert Colell, i el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà. Oferirà una seixantena d’actes gratuïts a excepció del concert solidari i el teatre. Segons Albert Colell, el pressupost que ha destinat l’ajuntament és similar al de l’any passat i s’aproxima als 150.000 euros. Gisbert va agrair la dedicació desinteressada de la gran quantitat de persones que han fet possible un programa que durarà onze dies.
Aquest any hi participen activament vint-i-quatre entitats, “una xifra que reflecteix el compromís, la generositat i l’orgull de pertinença a la ciutat, que és com es construeix la cultura popular”, va afegir. Una de les entitats més dinàmiques és Joventut Solsonina, a la qual s’ha destinat un 30% del pressupost per a les activitats nocturnes i el XIV Concurs de Músics al Carrer. Subirà va destacar la consolidació del format i el retorn del concert del dia 7 a la plaça Major, aquest any amb The Velcros. Pel que respecta al concert del dia 8 amb Strombers a la plaça del Camp, es plateja com un homenatge de la ciutat a qui va ser el seu cantant i líder, Ferran Gallart, que va morir el 2023. El cartell de les nits de festa major s’obre el dia 5 amb el concert de vigília que protagonitzen Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona; continua el 6 amb Beth, el concert solidari del SOM; The Velcros, el 7; el grup d’havaneres Xató, també el mateix dia; Marc Anglarill, Strombers i Brou Musical, el 8; La Chatta Orquestra, el mateix dia; l’Orquestra Montgrins, el dia 9, i Els Catarres, La Quinta i DJ Surda, el 10 (l’entrada a aquest últim concert serà gratuïta).
El pintor Ramon Àngel Davins ha estat el creador del cartell i la il·lustració del programa de festes.