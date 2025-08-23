Curs de submarinisme per a veïns a l'Os de Balaguer
Dedicat a ensenyar a nens i adults les tècniques d’aquesta activitat a les piscines municipals
Dins dels actes programats per l’ajuntament d’Os de Balaguer aquest estiu, un dels més exitosos ha estat el curs de submarinisme que van impartir dijous membres del Club Nàutic Almenar a les piscines de la localitat. Diversos professionals i un professor es van encarregar d’impartir les primeres nocions d’aquesta activitat aquàtica, per a la qual es van crear tres grups en què es van distribuir per edats les deu persones apuntades. Havien de ser majors de vuit anys i, de fet, un dels grups estava format per nens d’entre 10 i 12 anys. Es va desenvolupar al matí i a la tarda i la formació va durar una hora, mitja per donar les oportunes explicacions i una altra mitja per posar-les en pràctica. “Cada alumne anava amb un monitor en la immersió perquè tingués seguretat”, va explicar l’alcaldessa, Estefania Rufach. “Hi va haver participants que de seguida van bussejar. A d’altres els va costar més però també van posar en pràctica els ensenyaments”, assegura Rufach.
Per a aquesta activitat, l’ajuntament va decorar la piscina amb motius marins i es van habilitar rutes perquè els submarinistes tinguessin la impressió de bussejar al mar. “Aquesta és una de les activitats que hem elegit per al programa d’estiu d’enguany i la tornarem a organitzar l’estiu del 2026, ja que ha tingut molt èxit i s’hi haurien apuntat més persones si haguéssim tingut més temps per a promocionar-la”, va remarcar. Carreres nocturnes, activitats aquàtiques amb inflables a la piscines i havaneres han estat altres de les activitats estivals.