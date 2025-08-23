PROGRAMA
Elenc de luxe a les Jornades per a l’Excel·lència a Esterri d’Àneu
El 3 i 4 d’octubre, estaran centrades en la gestió de l’aigua i Illa les inaugurarà
Les Jornades per a l’Excel·lència del 2025 reuniran els dies 3 i 4 d’octubre a Esterri d’Àneu destacats experts internacionals i els principals responsables de la gestió de l’aigua, així com representants del món de l’esport, amb el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, com a figura destacada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà oficialment l’esdeveniment.
Aquesta trobada, que celebra la dotzena edició sota el lema Els reptes de l’aigua. La gestió per a un demà sostenible, analitzarà els desafiaments presents i futurs de la gestió hídrica, amb especial atenció al Pirineu i la recerca de solucions per a un ús sostenible d’aquest recurs. La clausura comptarà amb la presència del ministre de medi ambient, Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Guillem Casal, i de la síndica d’Aran, Maria Vergés.
En les jornades també participaran Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica de la Generalitat; Josep Lluís Armenter, director de l’Agència Catalana de l’Aigua; Silvia Ferrer, directora de Medi Ambient d’Andorra; i Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. El programa incorpora la participació d’experts en ciències ambientals i gestió energètica com Ramón Folch, exconsultor de la UNESCO i socioecòleg; Enric Brazis, director general d’Endesa Catalunya; Albert Moles, director general de FEDA; i Arcadi Castilló, president de l’Associació Pirineus Watt. S’hi afegeixen responsables empresarials i tècnics vinculats a l’aigua i l’energia.
En l’àmbit esportiu també hi haurà Lluís Rabaneda, vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme; i Gerard Figueras, exsecretari general d’Esports de la Generalitat, que debatran sobre l’ús de l’aigua en l’esport. A més, l’organització ha previst una jornada prèvia a Andorra durant el mes de setembre i una altra sessió posterior a la Val d’Aran al novembre, fruit d’acords de col·laboració.