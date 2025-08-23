L’escola de Camarasa serà refugi climàtic aquest curs
Inversió de gairebé 360.000 euros per fer millores que s’estan executant. Els mesos d’estiu podrà acollir els veïns
Les obres de remodelació de l’escola Dos Rius de Camarasa, projectades per convertir el centre en refugi climàtic, estaran acabades l’1 de setembre, amb temps per iniciar el curs escolar, segons va assegurar l’alcaldessa, Elisabet Lizaso. La intervenció contempla l’aïllament de la façana per millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic, la renovació del sistema de climatització, la substitució del fals sostre i la instal·lació d’una il·luminació més eficient. També s’han fet millores a l’espai exterior, amb intervencions per millorar el pati i adequar-lo per al joc i el benestar dels escolars, va remarcar. L’actuació, que va començar a finals del mes de juny, una vegada acabades les classes, suposa un cost de gairebé 360.000 euros, dels quals la conselleria d’Acció Climàtica n’aporta 260.000, va indicar Lizaso.
Amb aquesta inversió, “no només es millora el dia a dia dels alumnes, ja que hi ha moltes jornades el mes de maig, durant el curs escolar, en les quals les temperatures són molt altes. També es dota l’edifici d’una nova funcionalitat com a refugi climàtic per als mesos d’estiu, oferint un espai fresc i accessible a tota la població”, va afegir l’alcaldessa.
La previsió és que l’entrega de l’obra es faci a primers del mes vinent, abans de la tornada al col·legi dels professors per preparar l’inici del nou curs escolar. “Estem molt contents amb l’evolució de les obres, ja que temíem que no estiguessin a punt per a la tornada a l’escola”, va remarcar Lizaso.
L’alcaldessa va matisar que la major part de les actuacions interiors ja estan acabades i ara els treballs se centren en la façana i la coberta i la substitució de sistema de climatització per un de més eficient i sostenible amb plaques solars i aerotèrmia. Paral·lelament, s’està instal·lant una pèrgola a la zona del pati destinada als alumnes més petits, una zona que estava exposada directament al sol. L’escola Dos Rius acull uns quaranta-cinc escolars.
Plafons per informar sobre el llegat cultural
L’ajuntament ha instal·lat nous plafons informatius a Fontllonga i Figuerola de Meià dins del projecte de senyalització del patrimoni que ja es va iniciar a Camarasa. Els nous suports ofereixen informació històrica contextualitzada sobre els elements més rellevants de cada població amb la finalitat de fomentar el respecte pel llegat arquitectònic i cultural.