COMUNICACIONS
Reobre la carretera d’Os de Civís als tres dies de tallar-la una allau
Instal·len barreres de formigó per evitar que noves esllavissades danyin la via. Rialp demana ajuda per reobrir el camí d’Escàs, tancat des de dijous
La carretera d’Os de Civís, la CG-6 andorrana, va recuperar el trànsit ahir, tres dies després que el despreniment d’un pendent per la intensa pluja la tallés. A Rialp continua tancat des de dijous, per una altra esllavissada de terra i roques que va destruir part de la calçada, el camí principal del nucli d’Escàs.
Dijous al vespre es va instal·lar a la CG-6 una barrera de peces de formigó per contenir eventuals allaus, i al voltant de les set de la tarda d’ahir va quedar restablert el pas de vehicles. Al matí, els operaris van completar la neteja del tram afectat, amb una gran acumulació de fang, i entre la una i les dos del migdia els Mossos van regular el trànsit alternatiu de veïns i turistes que esperaven per sortir o entrar del poble.
Els geòlegs, que xifren en 4.000 tones de roques i terra el lliscament, van advertir que no ha desaparegut el risc que torni a succeir i van destacar que la seguretat del pendent dependrà de les condicions meteorològiques fins que no s’instal·lin altres mesures de prevenció. L’alcalde pedani, Jordi Betriu, va explicar que l’ajuntament ha sol·licitat ajuda a la Diputació per poder fer front a aquesta inversió.
Al poble d’Escàs esperen un informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que determini l’estabilitat del pendent i apunti les possibilitats de reobrir el pas, una actuació per a la qual l’ajuntament de Rialp ja ha demanat ajuda a la diputació de Lleida i a les conselleries de Territori i de Presidència.
“És un camí municipal, però no tenim recursos per a una obra d’aquest tipus”, explica l’alcalde, Gerard Sabarich, que reclama “una reflexió de país” sobre l’estat de la xarxa viària rural, en la qual, especialment en zones de mitja muntanya i del Pirineu, episodis com els d’Os i Escàs seran cada vegada més freqüents per la torrencialitat més elevada de la pluja. “Els ajuntaments tenim centenars de carreteres i camins que van als pobles, i no arribem a tots”, assenyala.
Catorze dels quinze municipis del Sobirà, tots menys Esterri, sumen un total de 127 nuclis agregats, a la majoria dels quals s’arriba a través de camins.