Mesuraments avalen el cel nocturn d’Irgo
El Pont tramita la declaració de l’ermita com a Espai de Cel Nocturn de Qualitat. Perímetre de protecció de 500 metres
L’ajuntament del Pont de Suert va iniciar l’any passat els tràmits per declarar l’ermita de Sant Salvador d’Irgo com a Espai de Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ), una figura que reconeix les àrees amb uns nivells de foscor idonis per a la contemplació del cel nocturn i la reducció de la contaminació lluminosa. Per fonamentar la sol·licitud, tècnics del servei de prevenció i control de la contaminació lluminosa van instal·lar durant dos mesos diversos sensors a l’entorn de l’ermita.
Aquests dispositius van registrar dades sobre la magnitud de la brillantor del cel, preses en el zenit i en condicions de nit astronòmica, sense núvols ni lluna. També es van tenir en compte altres parametres subjectius com la visió de la quantitat d’estrelles de la via làctia o la contaminació lluminosa. Els resultats van ser molt positius en la majoria de nits, amb registres qualificats de molt bons i fins i tot d’excel·lents en alguns casos, dins d’una escala de sis valors, sent aquestes dos les més altes.
Les conclusions van coincidir a més amb els mesuraments manuals fets el 2023, previs a l’inici del procés administratiu. Amb tot això, el consistori ja ha presentat la petició formal per aconseguir l’etiqueta d’espai lluminós de qualitat.
Al seu torn, l’alcaldessa, Iolanda Carme Ferran, explica que “esperem que la declaració arribi abans de final d’any. Per tramitar-la hem hagut d’elaborar un pla amb mesures de protecció i conscienciació, la qual cosa a més ens obriria la porta a ajuts per substituir l’enllumenat del municipi per models menys contaminants”.
L’esmentat pla preveu actuacions com activitats de divulgació astronòmica, senyalització de l’espai i limitació d’interferències lluminoses en un radi de 500 metres al voltant de l’ermita.
Altres municipis
Actualment, els municipis veïns de Vilaller i la Vall de Boí ja compten amb la màxima protecció lluminosa (E1). En canvi, el terme del Pont de Suert es troba classificat com de protecció alta (E2) en sòl no urbanitzable i de nivell moderat (E3) en altres àmbits urbans.
En el marc d’aquesta aposta per reforçar la protecció de la zona, l’entorn de l’ermita va acollir recentment una activitat d’observació del cel nocturn. La va organitzar l’empresa Obaga Activitats i hi van participar mig centenar de persones.