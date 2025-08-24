BOSCOS
La papallona del boix ja és una plaga a l’Alt Urgell i veïns de Nargó exigeixen combatre-la
Agricultors afectats i ajuntaments alerten dels seus efectes devastadors i els Agents Rurals descarten tractar-la. Des de la primera detecció a Besalú el 2014, la seua expansió és imparable.
Veïns de Coll de Nargó han alertat aquesta setmana de l’arribada de la plaga de la papallona del boix (Cydalima perspectalis), espècie exòtica invasora, originària d’Àsia, que provoca afectacions importants en moltes comarques catalanes. La invasió va entrar a Europa per Alemanya l’any 2007 i a Catalunya es va detectar per primera vegada a Besalú (Girona), el 2014. Des d’aleshores s’ha anat expandint a passos gegantescos i ja és present en més de 200 municipis de 26 comarques. La plaga es va detectar l’any passat en el Solsonès i aquest estiu ha entrat amb força al Pallars Jussà i l’Alt Urgell, on cada vegada són més nombrosos els avisos per les afectacions que estan deixant paratges que abans eren verds i que acaben tornant-se marrons al deixar secs els arbustos silvestres.
El mes passat veïns i agricultors de Peramola van denunciar la situació i van demanar ajuda a les administracions perquè l’accés a la muntanya era “impracticable” per la gran presència de papallones que arrasaven els boixos. Aquesta setmana han estat veïns de Coll de Nargó els que han donat l’alarma. L’alcalde, Sergi Ubach, va explicar que la plaga “està molt estesa” i que “és molt visible durant la nit, quan les papallones busquen la llum”. Ubach va demanar “un pla supracomarcal” impulsat pel Govern “igual que ja fan amb la processionària”. J.M.B, veí d’aquest poble, va assegurar que “està tot empestat i al port de Boixols sembla que hi ha neu de tanta acumulació de papallona junta”. L’home va alertar de “grans núvols de papallones que poden posar en risc la conducció dels vehicles que passen per la zona”. L’home, que és agricultor, va lamentar que “els camps de patates també estan afectats i les papallones es mengen les mates”. “La situació fa molta pena, mai no havia vist una plaga com aquesta”, va conclooure. Fonts oficials dels Agents Rurals asseguren que són coneixedors de la situació i lamenten que “els únics tractaments viables són els de jardineria particular”. Així mateix descarten la possibilitat de fer tractaments forestals a gran escala.
Tècnics d’Agricultura han visitat els boscos del Pirineu per avaluar-ne la salut a través d’una mostra de 9.000 arbres. Després de fer el 80% dels treballs de camp de la campanya del 2025, la primera conclusió que han extret és que “la salut dels boscos catalans està empitjorant” i encara evidencien els efectes de la sequera. Les últimes dades completes són del 2024 i aquests mostren el doble d’arbres morts (3,4%) que el 2022 i el 2023.
El cap de la secció de Sanitat Forestal d’Agricultura, Jorge Eras, ha explicat que la gestió forestal afavoreix la vitalitat dels boscos i els permet afrontar millor situacions de risc com incendis forestals o sequeres. Dels arbres estudiats s’avalua la defoliació i fructificació i s’identifiquen els agents patògens que els puguin afectar. A la zona d’anàlisi, l’espècie més abundant és el pi blanc, amb 2.633 exemplars, i les alzines i carrasques, amb 1.522 arbres. Entre les zones més afectades hi ha àrees del Pirineu amb avets de la Val d’Aran.