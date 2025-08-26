Canvia el sentit de circulació en carrers i arranquen els senyals
L’ajuntament denuncia l’acte incívic i defensa que aquesta mesura millorarà la seguretat
L’ajuntament de Bellver de Cerdanya ha canviat les normes de circulació en diversos carrers del poble per millorar la seguretat tant de vianants com de conductors. Entre les mesures destaca la reducció de la velocitat màxima permesa a l’interior del nucli urbà i que algunes vies que fins ara eren de doble sentit ara són unidireccionals. Aquest últim canvi no ha estat del grat de tots els veïns. El cap de setmana passat, la majoria dels nous senyals van aparèixer arrancats del seu lloc i tirats a terra. L’alcaldessa, Laia Serra, va denunciar públicament ahir aquest acte incívic i va demanar “comprensió” als veïns. Va assegurar que els canvis en la circulació “eren totalment necessaris perquè la seguretat de vianants, entre ells menors d’edat, i conductors, era cada vegada més complicada”, va explicar.
Una de les vies afectades pel canvi ha estat el carrer de Barcelona, molt estret i on hi ha un establiment d’hostaleria. L’ajuntament va explicar que era “molt habitual” l’acumulació de vehicles mal estacionats al costat d’autobusos que també paraven en aquest carrer. “La circulació era cada vegada més complicada i ens preocupava la seguretat”, va insistir la primera edil. A més, va demanar “comprensió i temps d’adaptació per a tothom”. D’altra banda, també es busca compatibilitzar el pas de turismes amb vehicles agrícoles.
El canvi de sentit també afecta el carrer Serrat del Pla de Tomet, Mossèn Cinto Verdaguer, Camí de Talló, carrer Baridà, Berdeguà, Travy i Montserrat. Respecte a la limitació de la velocitat, des de principis d’aquest mes d’agost està limitada a 30 km/h. En aquest sentit, Serra va explicar que han instal·lat senyalització lluminosa a les dos entrades del poble per avisar els conductors quan superen el límit.
Més places d’aparcament
s canvis en la circulació viària del nucli de Bellver han comportat sumar noves places d’estacionament. Així, l’alcaldessa va explicar que, a l’eliminar un dels dos sentits de circulació, han aprofitat per habilitar nous aparcaments públics. D’aquesta manera, actualment hi ha més de 500 places gratuïtes.