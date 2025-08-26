Demanen bus i menjador gratis per a 25 escolars
Famílies del La Salle reclamen mantenir-los al canviar el criteri d’Educació. El consell sol·licita la gratuïtat un curs més
L’associació de famílies d’alumnes del col·legi La Salle de la Seu ha mostrat el seu desacord amb la decisió del departament d’Educació de denegar a partir del curs vinent el transport i el menjador escolar gratuïts que tenien fins ara estudiants matriculats al centre i empadronats fora del municipi.
Les famílies han manifestat les seues queixes en una carta als serveis territorials de la conselleria al Pirineu i demanen mantenir la gratuïtat d’aquests serveis fins que els seus fills finalitzin l’etapa escolar. El consell de l’Alt Urgell, que gestiona el bus i el menjador escolar per delegació del Govern, va explicar que hi ha 25 alumnes afectats.
La negativa a prestar aquests serveis gratis es deu al fet que la conselleria s’até de forma estricta a la normativa, que limita la gratuïtat per “als estudiants d’ensenyament bàsic que estudiïn fora del seu municipi de residència al no tenir opcions educatives al seu, i sempre que es matriculin al centre assignat per la Generalitat”. En el cas de la Seu, la zona d’adscripció només contempla els centres públics Joan Brudieu i La Valira. Tanmateix, això exclou els alumnes del La Salle, una escola concertada.
Per la seua part, el consell ha sol·licitat ajornar l’obligació de pagar per a les famílies d’alumnes del La Salle fins al curs 2026-27. Demana un any d’adaptació, atès que la notícia es va conèixer quan les matrícules ja estaven fetes.