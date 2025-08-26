SEGRE

Demanen bus i menjador gratis per a 25 escolars

Famílies del La Salle reclamen mantenir-los al canviar el criteri d’Educació. El consell sol·licita la gratuïtat un curs més

Imatge d’ahir del pati de l’escola La Salle de la Seu. - C.SANS

L’associació de famílies d’alumnes del col·legi La Salle de la Seu ha mostrat el seu desacord amb la decisió del departament d’Educació de denegar a partir del curs vinent el transport i el menjador escolar gratuïts que tenien fins ara estudiants matriculats al centre i empadronats fora del municipi.

Les famílies han manifestat les seues queixes en una carta als serveis territorials de la conselleria al Pirineu i demanen mantenir la gratuïtat d’aquests serveis fins que els seus fills finalitzin l’etapa escolar. El consell de l’Alt Urgell, que gestiona el bus i el menjador escolar per delegació del Govern, va explicar que hi ha 25 alumnes afectats.

La negativa a prestar aquests serveis gratis es deu al fet que la conselleria s’até de forma estricta a la normativa, que limita la gratuïtat per “als estudiants d’ensenyament bàsic que estudiïn fora del seu municipi de residència al no tenir opcions educatives al seu, i sempre que es matriculin al centre assignat per la Generalitat”. En el cas de la Seu, la zona d’adscripció només contempla els centres públics Joan Brudieu i La Valira. Tanmateix, això exclou els alumnes del La Salle, una escola concertada.

Per la seua part, el consell ha sol·licitat ajornar l’obligació de pagar per a les famílies d’alumnes del La Salle fins al curs 2026-27. Demana un any d’adaptació, atès que la notícia es va conèixer quan les matrícules ja estaven fetes.

