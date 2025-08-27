Els alcaldes demanen màxima celeritat en l'arribada dels ajuts estatals per als incendis de la Segarra
Alerten que el retard podria acabar afavorint l'abandonament de conreus a les zones afectades
Els alcaldes dels municipis afectats pels incendis del Baix Ebre i la Segarra que han estat reconeguts pel govern espanyol com a afectats per una emergència de protecció civil reclamen la màxima celeritat possible en l'arribada dels ajuts. Una rapidesa que consideren essencial per garantir que els agricultors i ramaders afectats puguin mantenir la seva activitat i, així, frenar el despoblament rural al mateix temps que fomentar una millor gestió forestal contra futurs incendis.
D'entrada, els governs municipals valoren positivament la declaració del Consell de Ministres però recorden que encara no s'ha quantificat la dotació econòmica i que caldrà analitzar el contingut del decret que desenvolupi els requisits per accedir als ajuts.