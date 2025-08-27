Esprem subvencions de la UE per estalviar energia
Va rebre 1,5 milions del DUS 5000 i aconsegueix executar tots els projectes. Mentre que ajuntaments lleidatans han renunciat a més de 6 milions
L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha rebut un avançament de 977.651,08 euros del programa europeu DUS5000, destinat a impulsar la sostenibilitat energètica en municipis petits. Aquesta quantitat representa el 64% de l’ajuda concedida, que ascendeix a 1.528.140,80 euros. Amb l’execució completa del projecte, el consistori espera que podrà rebre la totalitat de l’ajuda europea concedida, el 100% dels 1,5 milions d’euros previstos.
El projecte ha inclòs un total de 23 actuacions, agrupades en 12 licitacions que inclouen des de millores en edificis municipals fins a mesures de mobilitat sostenible. En l’àmbit de l’eficiència energètica, s’han renovat sistemes de climatització, aïllament i enllumenat en edificis com el nou Casal d’Entitats, habilitat a l’antiga escola de primària Arnau Berenguer.
També s’han instal·lat plaques solars en cobertes municipals, destinades a l’autoconsum elèctric, i s’ha renovat la coberta del pavelló, que acull activitats tant lúdiques com esportives.
Mobilitat
Quant a la mobilitat, s’ha portat a terme la renovació del parc mòbil amb vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. Així mateix, s’ha construït un carril bici al carrer Urgell que connecta diferents zones del municipi i s’han aplicat mesures de pacificació del trànsit per millorar la seguretat de vianants i ciclistes. La major part dels treballs ja està conclosa.
Només queden detalls d’acabat i tasques de neteja. Amb les actuacions pràcticament finalitzades, el consistori treballa per presentar justificacions tècniques i econòmiques necessàries per rebre el 36 per cent restant de la subvenció.
L’ajuntament ha destacat la tasca de l’equip tècnic al tramitar i executar les diferents accions. Val a destacar que la complexitat dels tràmits i retards en obres han portat diferents ajuntaments de Lleida a renunciar a subvencions ja atorgades en el marc del DUS 5000 per valor de més de sis milions d’euros.
En el cas del Palau d’Anglesola, ha pogut fer servir tots els fons assignats per avançar en sostenibilitat i eficiència energètica, amb infraestructures modernes i respectuoses amb el medi ambient.