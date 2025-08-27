SEGRE

Una plaça a Pilarín Bayés

El Palau homenatja així la il·lustradora, pregonera de les festes. Celebració a Miralcamp i Fondarella

Sidamon i el Poal van celebrar el cap de setmana passat actes com la Fira del Pou Alt o una gimcana de fang. - J.GÓMEZ/J.M. LLOVERA

Sidamon i el Poal van celebrar el cap de setmana passat actes com la Fira del Pou Alt o una gimcana de fang. - J.GÓMEZ/J.M. LLOVERA

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les festes del Palau d’Anglesola arrancaran amb un acte molt especial: la inauguració d’una plaça dedicada a la il·lustradora de Vic Pilarín Bayés, propera al carrer Mercè Rodoreda. L’artista també serà l’encarregada de llegir el pregó, en un acte que servirà per proclamar els nous hereus i pubilles. L’acte està previst per divendres al migdia i té per objectiu dotar el municipi de més espais dedicats a dones. El 2021 ja va dedicar una plaça a Muriel Casals.

Amb aquest acte, el programa de festa major inclou un escape room organitzat pel grup Fet a Jova, diverses exposicions, la representació teatral Una estona amb Joan Pera i una sortida en BTT. La família Rubiol d’Ivars explicarà la Història gegant del Cavaller Narcís divendres. Dissabte està previst un tardeig i un correfoc, i diumenge la 42 Matinal Cicloturista. La jornada es tancarà amb ball a càrrec de l’orquestra Costa Brava i un espectacle de focs artificials.

Altres municipis

No serà l’únic municipi del Pla d’Urgell a celebrar les festes aquesta setmana: també és el torn de Miralcamp i Fondarella. El primer ho farà des de demà fins al dia 1. Entre els actes previstos figuren el correcostes del Jovent i un correfoc amb els Diables de les Borges Blanques. Dissabte, el president del Parlament, Josep Rull, pronunciarà el pregó. El programa inclou el setè Torneig d’Escacs de Festa Major o sardanes amb la Cobla Vents de Riella.

Per la seua banda, Fondarella oferirà divendres a la nit el popular escala en hi-fi, un dels actes més esperats pels veïns.

El cap de setmana passat van celebrar els seus festejos Sidamon i el Poal. En aquesta primera localitat, una de les cites més destacades va ser la 40 edició de la Cassola de Pagès, que va reunir unes 450 persones divendres a la nit. El dia anterior, els més joves van participar en una gimcana de fang i obstacles a la pineda municipal. El programa es va completar amb un correfoc, el concert de les Papixules i el tradicional partit entre solters i casats.

Per la seua part, la plaça Catalunya del Poal va vibrar dissabte passat al matí amb l’exhibició del tradicional ball de valencians, recuperat pels Esbarts de Lleida i Tàrrega, acompanyats pels Grallers Taverners. La jornada havia començat amb la Fira del Pou Alt, que va reunir una quinzena de parades de productes de proximitat, reunides en aquest mateix emplaçament.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking