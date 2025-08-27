Una plaça a Pilarín Bayés
El Palau homenatja així la il·lustradora, pregonera de les festes. Celebració a Miralcamp i Fondarella
Les festes del Palau d’Anglesola arrancaran amb un acte molt especial: la inauguració d’una plaça dedicada a la il·lustradora de Vic Pilarín Bayés, propera al carrer Mercè Rodoreda. L’artista també serà l’encarregada de llegir el pregó, en un acte que servirà per proclamar els nous hereus i pubilles. L’acte està previst per divendres al migdia i té per objectiu dotar el municipi de més espais dedicats a dones. El 2021 ja va dedicar una plaça a Muriel Casals.
Amb aquest acte, el programa de festa major inclou un escape room organitzat pel grup Fet a Jova, diverses exposicions, la representació teatral Una estona amb Joan Pera i una sortida en BTT. La família Rubiol d’Ivars explicarà la Història gegant del Cavaller Narcís divendres. Dissabte està previst un tardeig i un correfoc, i diumenge la 42 Matinal Cicloturista. La jornada es tancarà amb ball a càrrec de l’orquestra Costa Brava i un espectacle de focs artificials.
Altres municipis
No serà l’únic municipi del Pla d’Urgell a celebrar les festes aquesta setmana: també és el torn de Miralcamp i Fondarella. El primer ho farà des de demà fins al dia 1. Entre els actes previstos figuren el correcostes del Jovent i un correfoc amb els Diables de les Borges Blanques. Dissabte, el president del Parlament, Josep Rull, pronunciarà el pregó. El programa inclou el setè Torneig d’Escacs de Festa Major o sardanes amb la Cobla Vents de Riella.
Per la seua banda, Fondarella oferirà divendres a la nit el popular escala en hi-fi, un dels actes més esperats pels veïns.
El cap de setmana passat van celebrar els seus festejos Sidamon i el Poal. En aquesta primera localitat, una de les cites més destacades va ser la 40 edició de la Cassola de Pagès, que va reunir unes 450 persones divendres a la nit. El dia anterior, els més joves van participar en una gimcana de fang i obstacles a la pineda municipal. El programa es va completar amb un correfoc, el concert de les Papixules i el tradicional partit entre solters i casats.
Per la seua part, la plaça Catalunya del Poal va vibrar dissabte passat al matí amb l’exhibició del tradicional ball de valencians, recuperat pels Esbarts de Lleida i Tàrrega, acompanyats pels Grallers Taverners. La jornada havia començat amb la Fira del Pou Alt, que va reunir una quinzena de parades de productes de proximitat, reunides en aquest mateix emplaçament.