EDUCACIÓ
Famílies i professors fan la mudança al nou col·legi del Poal
Substituirà el curs vinent l’antic, que porta gairebé un segle a l’ajuntament
El Poal prepara la inauguració del curs vinent del nou col·legi de primària El Roser. Després de l’acabament de les obres, famílies d’alumnes i professorat participen en el trasllat del material des de l’antic edifici fins a les noves instal·lacions. Per la seua banda, l’alcaldessa, Estela Lleonart, va explicar que el procés es va iniciar a començaments d’aquesta setmana amb la recepció de les taules i cadires: “Dilluns vam començar a obrir caixes i instal·lar el mobiliari a les aules corresponents. Com que anem ràpid, hem pogut avançar el trasllat amb l’ajuda de les famílies.” La crida es va realitzar a través del grup de difusió de l’associació de famílies d’alumnes (AFA) i va rebre una bona resposta de la comunitat educativa.
El nou col·legi, les obres del qual va iniciar la Generalitat l’octubre del 2024 amb una inversió d’1,6 milions d’euros, s’ha aixecat en un solar cedit per l’ajuntament. L’edifici, d’una sola planta, substituirà les antigues dependències situades als baixos de l’edifici consistorial, on ha funcionat l’escola pública des del 1926, en condicions cada vegada més precàries. A més de les aules d’Infantil i Primària, el centre inclou una llar d’infants amb una aula de 30 metres quadrats finançada pel consistori, i espais complementaris com una biblioteca, una cuina i zones comunes pensades per al desenvolupament integral de l’alumnat.
L’alcaldessa va recordar que el nou col·legi és el resultat d’una reivindicació al llarg de gairebé tres dècades. “El 2026 s’haurien complert cent anys d’escola a l’ajuntament. Crec que ja era el moment de fer aquest pas”, va concloure.