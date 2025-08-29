SUCCESSOS
Dos detinguts per robar gasolina en vehicles aparcats a Mollerussa
Utilitzaven un trepant elèctric per perforar el dipòsit i sostreure’n el combustible, la qual cosa provoca importants danys. Busquen un tercer membre de la banda
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 9 d’agost un jove de 21 anys, i dijous passat, 21 d’agost, un home de 39 anys, acusat de robar gasolina de vehicles aparcats a Mollerussa. La investigació es va iniciar a mitjans de juliol al tenir coneixement de diversos robatoris de combustible a la capital del Pla d’Urgell.
El modus operandi dels lladres consistia a perforar el dipòsit de vehicles aparcats a la via pública per robar la gasolina. Aquest mètode causa danys econòmics més alts que el combustible robat, a banda de generar un perill d’incendi.
Els investigadors van determinar que per portar a terme aquests robatoris era necessària la participació de diverses persones, amb certa perícia i organització, i que utilitzarien un trepant elèctric portàtil per perforar la part baixa del dipòsit i extreure’n el combustible en pocs minuts.
El passat 9 d’agost, una dotació policial va interceptar, al carrer Duran i Blas de Mollerussa, un vehicle ocupat per tres individus circulant en actitud sospitosa. Després d’identificar-los, es va procedir a l’arrest d’un d’ells per tres requeriments d’arrest i es va decomissar un trepant elèctric connectat a una bateria externa, garrafes i guants, entre d’altres.
Després de continuar amb les investigacions, els agents van determinar que els tres individus identificats eren els presumptes autors de tres robatoris amb força comesos entre el juliol i l’agost. Dijous passat, va ser detingut un altre membre de la banda, que compta amb antecedents. Mentrestant, la investigació continua oberta per localitzar i detenir el tercer membre del grup.