Dos detinguts per robar gasolina en vehicles aparcats a Mollerussa

Utilitzaven un trepant elèctric per perforar el dipòsit i sostreure’n el combustible, la qual cosa provoca importants danys. Busquen un tercer membre de la banda

Un dels objectes decomissats als detinguts. - MOSSOS D’ESQUADRA

Un dels objectes decomissats als detinguts. - MOSSOS D’ESQUADRA

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 9 d’agost un jove de 21 anys, i dijous passat, 21 d’agost, un home de 39 anys, acusat de robar gasolina de vehicles aparcats a Mollerussa. La investigació es va iniciar a mitjans de juliol al tenir coneixement de diversos robatoris de combustible a la capital del Pla d’Urgell.

El modus operandi dels lladres consistia a perforar el dipòsit de vehicles aparcats a la via pública per robar la gasolina. Aquest mètode causa danys econòmics més alts que el combustible robat, a banda de generar un perill d’incendi.

Els investigadors van determinar que per portar a terme aquests robatoris era necessària la participació de diverses persones, amb certa perícia i organització, i que utilitzarien un trepant elèctric portàtil per perforar la part baixa del dipòsit i extreure’n el combustible en pocs minuts.

El passat 9 d’agost, una dotació policial va interceptar, al carrer Duran i Blas de Mollerussa, un vehicle ocupat per tres individus circulant en actitud sospitosa. Després d’identificar-los, es va procedir a l’arrest d’un d’ells per tres requeriments d’arrest i es va decomissar un trepant elèctric connectat a una bateria externa, garrafes i guants, entre d’altres.

Després de continuar amb les investigacions, els agents van determinar que els tres individus identificats eren els presumptes autors de tres robatoris amb força comesos entre el juliol i l’agost. Dijous passat, va ser detingut un altre membre de la banda, que compta amb antecedents. Mentrestant, la investigació continua oberta per localitzar i detenir el tercer membre del grup.

