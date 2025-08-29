BIODIVERSITAT
Mas de Melons allotja cent espècies d’abelles
La reserva natural de Mas de Melons ha registrat aquest any la presència d’un centenar d’espècies d’abelles diferents, segons va informar la conselleria de Territori, que va avançar els primers resultats del programa de seguiment d’abelles silvestres que ha impulsat el departament en aquest espai natural protegit, i que ha estat coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf). L’objectiu del programa és fer un inventari i documentar els principals pol·linitzadors que hi ha a la reserva natural, així com conèixer les seues tendències poblacionals al llarg dels anys.
Quant a les abelles silvestres, les prospeccions d’aquesta primera primavera han detectat un centenar d’espècies agrupades en 33 gèneres i 5 famílies. S’espera que aquestes xifres augmentaran quan s’acabi de determinar la totalitat de les espècies capturades.