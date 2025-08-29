Una persona ferida lleu en xocar el seu cotxe amb una esllavissada a Alins
Es dona pas alternatiu a l'L-510
Els vehicles circulen per la carretera L-510 a Alins amb el pas alternatiu regulat per semàfors a causa d'unes esllavissades, segons el Servei Català de Trànsit. A causa del despreniment de roques, precisament, els Bombers han treballat aquesta nit en un accident de trànsit, quan un turisme va col·lidir amb l'esllavissada a la calçada i una persona va resultar ferida lleu. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 22.42h.