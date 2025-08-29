Projecten 156 nous nínxols i 120 columbaris al cementiri
325.000 euros per a la segona fase d’ampliació
L’ajuntament de Guissona ha aprovat de forma inicial la segona fase de remodelació i ampliació del cementiri amb 156 nous nínxols i 120 columbaris, i un pressupost de 324.137 euros.
En una primera fase, el consistori va adquirir un terreny de 2.173 metres quadrats, es va construir el mur que delimita aquest nou recinte i es va adequar l’interior.
Amb l’ampliació, el cementiri passarà a ocupar una superfície 6.944 metres quadrat. En aquesta segona fase, s’obrirà un accés a la capella ubicada a la part posterior de l’antic cementiri, perquè es pugui comunicar amb el nou recinte. També es construirà un umbracle entre dos blocs de nínxols previstos en fases posteriors. Així mateix, s’alçarà un petit magatzem annex al nou recinte per guardar eines.
Paral·lelament, l’ajuntament ha aprovat, també de forma inicial, el projecte per substituir les cobertes de fibrociment de l’antic cementiri i així poder retirar l’amiant i evitar filtracions d’aigua.
L’actuació també contempla la millora de la recollida i l’evacuació d’aigües pluvials i de l’enllumenat així com del ferm.
El ple del juliol va aprovar una modificació de crèdit de 810.989 euros, que en part es destinarà a ampliar el cementiri. El consistori tenia un crèdit de 108.000 euros i ara n’hi afegirà 255.000 per a les obres.
D’altra banda, es destinaran 164.000 euros a substituir les cobertes.