AIGÜES
Propietaris de xalets a Alpicat es mobilitzen per impedir que els tallin l’aigua de reg
Creen una plataforma d’afectats per la decisió de la comunitat de regants de donar de baixa aquests subministraments. Mentre que Asaja aplaudeix que es retiri aquest proveïment a deu urbanitzacions
Propietaris de xalets a Alpicat s’han mobilitzat contra la decisió de la comunitat de regants de donar de baixa el subministrament d’aigua de reg del Canal d’Aragó i Catalunya que uns 250 d’aquests habitatges han rebut durant dècades (com va avançar SEGRE ahir). Els afectats han creat una plataforma i van avançar que tenen intenció d’emprendre accions legals per conservar aquest proveïment, que s’afegeix a l’aigua potable que reben de la xarxa municipal.
Els regants van notificar el mes de maig passat la baixa del subministrament a una desena d’urbanitzacions, si bé el mantindran de forma provisional fins a la primavera perquè els amos de xalets puguin demanar noves concessions de proveïment a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Des d’aleshores, els afectats han començat a organitzar-se per evitar que el tall de l’aigua de reg arribi a fer-se efectiu. Fonts d’aquest col·lectiu van assegurar comptar ja amb l’adhesió d’unes 300 famílies i esperen reunir-ne més, ja que, segons van explicar, encara hi ha propietaris de cases afectades que desconeixen la situació.
Comarques
Uns 250 xalets d'Alpicat deixaran de rebre aigua de reg per a piscines i jardins
Raúl Ramírez
Els arguments de la plataforma contra la pèrdua de l’aigua de reg inclouen des de considerar-la un dret consolidat després de dècades pagant quotes fins a assegurar que la interrupció d’aquest subministrament no només afectaria cases, sinó també finques rústiques. També es mostren crítics amb l’actualització de la zona regable que la CHE va portar a terme l’any 2013, i que va deixar fora del regadiu de l’Aragó i Catalunya una desena d’urbanitzacions d’Alpicat. Rebutgen que aquesta revisió pugui fer-se servir com a base per donar de baixa el subministrament als habitatges vuit anys després.
Suport d’Asaja
Davant les crítiques dels propietaris de xalets, l’organització agrària Asaja va aplaudir ahir que la comunitat de regants de l’Aragó i Catalunya a Alpicat, que reuneix més de 400 agricultors d’aquest municipi i el de Lleida, retiri el subministrament d’aigua de reg quan aquesta no s’utilitza per a l’activitat agrícola.
“L’aigua de reg és per regar, és així de senzill”, va afirmar taxatiu el president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué. “A Lleida hem passat anys de sequera en què va caldre restringir el reg i renunciar a cultius, no pot ser que el cabal per regar es faci servir per omplir piscines”, va recalcar.