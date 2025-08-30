DENÚNCIA
Atac transfòbic contra una exposició al Pont de Suert
Unes pintades amb missatges transfòbics van aparèixer aquesta setmana en una exposició de la biblioteca del Pont de Suert impulsada pel Servei d’Atenció Integral per visibilitzar persones referents en LGBTI+. A la vidriera que cobreix l’exposició van aparèixer missatges d’odi i menyspreu a les persones trans. A través d’Instagram, Alberto Lacasta, directora general de Polítiques Públiques LGTBI+ de la Generalitat, va denunciar els fets i va mostrar suport al col·lectiu.