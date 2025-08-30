SEGRE

Excrements a l’aigua obliguen a tancar una piscina de la Seu el cap de setmana

Un operari municipal va prendre mostres de l’aigua del vas principal. - C.SANS

Cynthia Sans

L’àrea d’esports de l’ajuntament de la Seu va anunciar ahir el tancament de la piscina gran al detectar la presència d’excrements humans a l’aigua, en el setzè episodi de gamberrades d’aquest tipus que es dona aquest estiu a Lleida.

El tancament, segons fonts municipals, s’allargarà “com a mínim fins dilluns” i en funció del resultat de les anàlisis encarregades pel consistori per determinar la presència del bacteri E.Coli a l’aigua. La piscina petita i les dutxes continuaran obertes amb normalitat. La temporada finalitza el 7 de setembre.

Detectat dijous

El personal municipal va detectar la presència de l’excrement dins de l’aigua dijous a la tarda. Van activar el protocol d’actuació previst per a aquests casos i van desallotjar “de manera immediata” la instal·lació. Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per desinfectar l’aigua, van prendre mostres i les van enviar al laboratori.

“Els resultats no són immediats perquè necessitem el cultiu perquè no hi hagi risc per a la salut dels usuaris i aquests no els tindrem fins dilluns”, van assenyalar.

L’equipament va tancar les portes fa uns dies després dels danys causats pel granís.

