INCIVISME
Excrements a l’aigua obliguen a tancar una piscina de la Seu el cap de setmana
L’àrea d’esports de l’ajuntament de la Seu va anunciar ahir el tancament de la piscina gran al detectar la presència d’excrements humans a l’aigua, en el setzè episodi de gamberrades d’aquest tipus que es dona aquest estiu a Lleida.
El tancament, segons fonts municipals, s’allargarà “com a mínim fins dilluns” i en funció del resultat de les anàlisis encarregades pel consistori per determinar la presència del bacteri E.Coli a l’aigua. La piscina petita i les dutxes continuaran obertes amb normalitat. La temporada finalitza el 7 de setembre.
Detectat dijous
El personal municipal va detectar la presència de l’excrement dins de l’aigua dijous a la tarda. Van activar el protocol d’actuació previst per a aquests casos i van desallotjar “de manera immediata” la instal·lació. Els serveis tècnics van iniciar el tractament de xoc per desinfectar l’aigua, van prendre mostres i les van enviar al laboratori.
“Els resultats no són immediats perquè necessitem el cultiu perquè no hi hagi risc per a la salut dels usuaris i aquests no els tindrem fins dilluns”, van assenyalar.
L’equipament va tancar les portes fa uns dies després dels danys causats pel granís.